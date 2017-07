Der Tabakwarenkonzern BAT (British American Tobacco) hat für die werbliche Unterstützung eine Comicfigur genutzt. Der inoffizielle Name der in Deutschland als HB-Männchen bekannten Figur ist Bruno.

In den Spots in Kino und Fernsehen wurde immer eine kleine Geschichte erzählt, bei der sich Bruno sehr aufregen musste. Und kurz bevor er im wahrsten Sinne des Wortes „in die Luft ging“, kam eine Stimme aus dem Off:

Halt, mein Freund! Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Greife lieber zur HB!

So was sieht man ja heutzutage nicht mehr im Fernsehen. Aber dennoch bleibt das HB-Männchen unvergessen.