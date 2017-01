Wer kennt ihn nicht? Der Werbespot läuft schon seit einer halben Ewigkeit im deutschen Fernsehen:

Wie das Land, so das Jever.

Der 3-Tage-Bart-Adonis*, der die Werbefigur in diesem Spot für die Brauerei Jever spielt, ist wohl immer noch der Traum vieler Schwiegermütter. Er strahlt Erfolg aus, Zufriedenheit, Stärke, Fröhlichkeit und Witz und er sieht einfach gut aus.



Keine Staus. Keine Hektik. Keine Cocktailparties. Keine Handys. Keine Meetings. Keine Kompromisse.

Kein anderes Bier

Und so wandert er barfuß durch die Dünen, freut sich des Lebens, lässt sich einfach fallen – der Frieslandgänger.

Allein an der Kleidung merkt man, dass der Spot schon eine ziemlich lange Zeit im deutschen Fernsehen läuft. Wer würde denn heute noch Trenchcoat tragen?

Geändert hat sich im Laufe der Zeit nur der Text: Früher gab es nur

Keine Staus. Keine Termine. Keine Hektik. Kein Stress. Keine Kompromisse.

Kein anderes Bier.

Wieso ist dieser Spot so erfolgreich?

Nachdem man diese Werbung schon seit mehr als 10 Jahren im deutschen Fernsehen sieht, dürfte sie auch gleichzeitig zu einer der erfolgreichsten Fernsehwerbungen gehören. Im Jahr 2003 versuchte Jever, den Spot durch eine neue Werbekampagne zu ersetzen – die Verbraucher reagierten mit Protestanrufen und -briefen und im Jahr 2005 wurde der Spot wieder mit neuem Text ins Programm aufgenommen.

Aber zum Thema Erfolg dieses Spots findet man auch eine wissenschaftliche Erklärung im Handelsblatt:

[…] Der Jever-Spot etwa bietet nach Ansicht Scheiers** Reize für beide Geschlechter: Die Biermarke bediene nicht nur den männlich geprägten Wunsch nach Autonomie „alleine am Strand sein“, sondern auch das Sicherheitsbedürfnis – sich fallen lassen können. Letzteres komme bei Frauen gut an. Und werden mehrere Motive angesprochen, vergrößere sich die Zielgruppe. […]

Die Marketingexperten der Brauerei Jever hatten bei dem Spot zunächst Bedenken, dass man annehmen könne, der Darsteller sei betrunken und würde sich deswegen fallen lassen – die damals zuständige Agentur Jung/ von Matt behielt aber recht, indem sie diese Szene als Schlüsselszene festlegte und nicht herausschnitt – ein voller Erfolg, wie sich bis heute und wahrscheinlich noch länger herausstellt. Vorausgesetzt, sie darf noch lange gesendet werden, die Bierwerbung im Fernsehen.

*) Ich habe lange nach dem Namen des Schauspielers gesucht, ihn aber nicht ausfindig machen können. Meines Wissens hat sich der Protagonist des Spots nach dem Dreh nach Los Angeles abgesetzt, um dort an größere Rollen zu kommen. Das wurde mal in einer Sendung beim Fernsehsender RTL gezeigt – ist bestimmt schon mehr als 5 Jahre her. Vielleicht kann mir einer von euch helfen – das würde mich sehr freuen!

**) Christian Scheier ist Werbepsychologe und Hochschullehrer sowie Experte für Neuromarketing