Interaktives Fernsehen. Schon seit über zehn Jahren geistert dieser Begriff durch die Medienwelt. Das ist so der letzte Schritt, den die Medien-Mogule gehen müssen, um den Zuschauer vollständig in ihren Bann zu ziehen. So hoffen zumindest die Fernsehanstalten.

Wirklich durchgesetzt hat es sich bisher aber meiner Meinung nach nicht. Ich hätte ehrlichgesagt auch keine Lust, mich auch noch vor dem heimischen Fernseher auf der bequemen Couch aktiv zu engagieren. Das Fernsehen soll mich einfach nur berieseln.

Es stimmt schon, man würde schon mal gerne eine virtuelle Tomate in das Gesicht des ein oder anderen Moderators werfen oder dem Kommentator beim Fußballspiel mal so richtig die Meinung geigen. Bisher hat es aber auch ganz gut ohne geklappt.

Worauf ich allerdings hinaus will, ist die aktuelle Werbung von Snickers. Das heißt, so aktuell ist sie eigentlich gar nicht. Gesehen haben ihn schon viele, den Super-Hero aus der Snickers-Werbung: Die Straßenbahn fährt auf ein klaffendes Loch in der Brücke zu und im letzten Moment schwebt unser Superheld ein und klemmt sich zwischen die kaputten Gleise. Der Zug kann weiterfahren und es kommt nicht zu einem tragischen Unfall.

Wenn es aber mal wieder länger dauert, bis die Werbebotschaft beim Kunden ankommt („Zieh los und hol dir ein Snickers!“), dann muss man eben ein bißchen nachhelfen. Die Firma Masterfoods tut das gerade mit Super-Olli alias Oliver Pocher. Der geistert noch nicht ganz so lange durch die Medienwelt, wie das Interaktive Fernsehen, aber er bringt das Fernsehen ein Stück weiter nach Hause in die Wohnzimmer.

Bekannt durch seine Sendung auf ProSieben „Rent a Pocher“ bietet Oliver Pocher an, zum Zuschauer nach Hause zu kommen. Was genau dort passieren soll, habe ich anhand der Werbung nicht so ganz verstanden. Die Webseite verrät allerdings, dass Pocher zu Hause aushilft, wenn man mal wieder mehr zu tun hat. Wem das nicht zu viel Interaktion ist, der kann ja mitmachen.

Ich lass mich lieber weiter berieseln und zappe weiter zur nächsten Werbung.