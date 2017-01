Zuerst dachte ich an „La Linea“ beim neuen G-Klasse TV-Spot von Mercedes. Kennt das noch jemand? Das ist dieses ganz einfach gezeichnete Strichmännchen – weiße durchgezogene Linie auf einfarbigem Grund, welches früher auch mal als Werbeunterbrecher im Fernsehen und Kino zu sehen war. Erfunden und gezeichnet vom Italiener Osvaldo Cavandoli, der übrigens vor kurzem, genauergesagt am 03. März 2007, verstorben ist. In der U-Bahn bzw. an Bahnhöfen läuft das auch noch ab und zu, sozusagen als Zeitvertreib.

Naja, ein wenig anders ist es schon, aber mindestens genauso simpel und das macht die Werbung wiederum sehr sympathisch in meinen Augen. Andere Hersteller setzen verstärkt auf Emotionen durch Landschaftsaufnahmen oder gar fliegende Autos, wie ich ja schon früher einmal festgestellt habe. Und gerade beim Thema Geländewagen fällt so etwas Schlichtes doch auf und hebt sich deutlich aus der Masse ab.

Die drei zehnsekündigen Spots (im Video oben sieht man einfach alle hintereinander) sind übrigens aus einer Idee von Jung v. Matt entstanden – klar, die Agentur hält ja bekanntlich den Mercedes Benz Werbeetat. Bei der Umsetzung hat die Agentur Sehsucht geholfen. Sehr schönes Ergebnis, muss ich sagen.