Die bekanntesten Werbefiguren oder besser -figürchen des deutschen Fernsehens sind wohl die Mainzelmännchen. Ich glaube, jeder, der mal ZDF geguckt hat, kennt die kleinen Kerlchen, die eigentlich keine Werbefiguren, sondern Werbetrenner sind. Auf www.zdf-werbung.de habe ich ein PDF-Dokument gefunden, was viele interessante Daten über die Mainzelmännchen beinhaltet.

Zunächst einmal zur Geschichte der Mainzelmännchen: Die sechs kleinen Trickfiguren flimmerten zum ersten Mal am 01. April 1963 in den deutschen Wohnzimmern. Damals natürlich noch in Schwarz/Weiß – Farbfernsehen war zu dieser Zeit kaum verbreitet. Erst vier Jahre später, also 1967, wurden farbige Mainzelmännchen verwendet.

Der Erfinder der Mainzelmännchen ist der Designer und Bühnenbauer Wolf Gerlach – er hat auch Ute, Schnute, Kasimir für den WDR entwickelt. Man erkennt im obigen Bildbeispiel deutlich die Grundidee eines Mainzelmännchens: Immer fröhlich, mit kleiner Mütze, mal mit Brille, mal mit Latzhose, mal mit Schürze oder Hemd. Und, das dürfte auch an der Zeit ihrer Gründung liegen, immer männlich.

Im Laufe der Zeit, wurden die Mainzelmännchen immer wieder optisch dem Zeitgeist angepasst. Eine größere Veränderung gab es nochmal 1998:

Natürlich in Farbe, aber auch mit verschiedenen Haarfarben und auch anders als früher, mit neuer Kleidung. Zumindest einem sieht man diese an: Conni. Er ist unter die Sportler gegangen und trägt Schweißband, Sportschuhe und kurze Hosen.

Apropos Conni. Namen haben natürlich alle Mainzelmännchen – also von links nach rechts: Anton, Berti, Conni, Det, Edi und Fritzchen.

Zum 40-jährigen Bestehen (2003) gab es nochmal ein optisches Update. Diesmal sehr viel moderner und in sich wieder angepaßter. Die heutige Technik ermöglicht zudem auch verschiedenartige und -farbige Kleidung auf Knopfdruck. Und die Mainzelmännchen benutzen alle Gegenstände, die heutzutage in sind: Computer, Mobiltelefon, MP3-Player – alles ist denkbar.

Mal sehen, was sich das ZDF dann im Jahr 2013 zum 50-jährigen Bestehen der Mainzelmännchen einfallen lässt.