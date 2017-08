Für die Firma Experteer.de läuft gerade ein sehr einfach gehaltener Werbespot im Fernsehen. ‚Einfach‘ soll in diesem Fall aber nicht schlecht bedeuten. Der Spot basiert leidiglich auf einer Animation der Firmen-CD* und beinhaltet verschiedene Schlagworte wie „Arbeit muss sich wieder lohnen… vor allem Ihre.“

Außerdem wird klar gemacht, dass sich Experteer.de an Jobsuchende mit einen Wunschgehalt von 60.000 EUR oder mehr richtet. Um den passenden Job zu finden, stehen über 8.000 Headhunter bereit, die sich (neben Experteer.de selbst) über eine Anmeldung freuen würden.

Der Spot dürfte für relativ wenig Geld produziert worden sein. Die Animation kann komplett am Computer erstellt werden, dann fallen noch Kosten für Musikuntermalung und den Sprecher an. Dennoch kann sich das Ergebnis sehen lassen, denn die Botschaft ist auf den Punkt gebracht und der Empfänger versteht, was als nächstes zu tun ist. Um die richtige Zielgruppe zu treffen, wird der 15-Sekünder unter Anderem in der ARD, auf Sat.1, Pro 7, NTV und DMAX ausgestrahlt.

*) CD = Corporate Design