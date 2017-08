Ich muss zugeben, dass ich den Werbspot von Audi rund um die Idee „Wo ist der Tank?“ ziemlich flach fand. Ich meine, die Idee ist ja ganz nett – man muss einen Audi so selten betanken, weil er so sparsam ist, dass man nicht weiß, wo sich der Tankdeckel befindet, aber mal ehrlich: Hinten links oder hinten rechts. So viele Möglichkeiten gibt es ja nun auf wieder nicht.

Neben dem aktuellen Remake des Films fürs Fernsehen gibt es jetzt aber auch eine interaktive Fortsetzung zu „Wo ist der Tank?“ im Internet.

Mit kleinen Überraschungen und vielen Details wird die Suche nach dem Tank hier zu Ende gebracht. In einem interaktiven YouTube Takeover sind unter anderem das Audi DTM Boxen-Team, eine Spezialeinheit oder die FC Bayern München Stars Mario Gomez, Bastian Schweinsteiger und Holger Badstuber als freundliche Helfer im Einsatz.

Das Berliner Büro von Neue Digitale / Razorfish ist für Idee und Umsetzung des interaktiven Spots verantwortlich.

Viel Spaß beim interagieren!